Frosinone-Pescara: le informazioni sull'acquisto dei biglietti

Di seguito alcune informazioni per l’acquisto dei biglietti settore ospiti validi per la partita Frosinone-Pescara in programma sabato 3 febbraio, con inizio alle ore 15, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Settore ospiti; tutti i tifosi biancazzurri residenti in Abruzzo potranno acquistare, solo ed esclusivamente per il settore ospiti, il tagliando al costo di € 22,50 + d.p. (prezzo unico intero), fino alle ore 19 di venerdì 2 febbraio senza obbligo di Fidelity Card.

Il Frosinone Calcio tiene inoltre a precisare che:

• Non è attiva l’iniziativa ‘Porta un amico’.

• I biglietti per il Settore Ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.

• Incedibilità del titolo di accesso.