Il Pescara verso la sfida di Frosinone, Zauri: "Affronteremo una squadra quadrata"

Il Pescara si prepara per la sfida di Frosinone che andrà in scena domani (sabato 14 dicembre) allo stadio Stirpe con fischio d'inizio alle ore 15. Questo quanto dichiarato dall'allenatore biancazzurro, Luciano Zauri:

«Al di là dei moduli, se in campo si corre ci sono degli ottimi presupposti per fare bene, altrimenti si avranno dei problemi. Al netto di qualche fisiologico spostamento, gli interpreti saranno più o meno gli stessi di sempre. Il modulo non farà la differenza, tutto starà nella capacità dei giocatori di interpretarlo e adattarvisi. Io credo che abbiamo la classifica che meritiamo: le giornate no capitano a tutti, non si può pensare di vincere sempre, ma noi ci proviamo sempre. Anche a Frosinone».