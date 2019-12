Frosinone-Pescara: la cronaca live della partita all'Adriatico [DIRETTA]

Nuova partita in trasferta per i ragazzi di Luciano Zauri: per la 16esima giornata di campionato il Delfino va a fare visita al Frosinone. Ecco la nostra diretta.

Frosinone-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La gara è cominciata. Al 5' calcio d'angolo battuto da Memushaj, nulla di fatto dai successivi sviluppi.

9' match indecifrabile, fino ad ora, visto che si sta giocando pochissimo. Più possesso da parte della formazione abruzzese mentre i padroni di casa aspettano.

15' Partita non indimenticabile fino a questo momento. Squadre molto corte sul rettangolo di gioco, difficile trovare spazi per offendere.

Al 21' c'è la prima vera azione della gara ad opera dei padroni di casa: Beghetto riceve dall'ex Zampano e fa la barba al palo con un bel tiro di sinistro.

23' Metà della prima frazione di gioco: pian piano sta crescendo la squadra ciociara che, poco fa, ha sfiorato il vantaggio con Beghetto.

26' Sta aumentando i giri del motore la squadra di Nesta mentre il Pescara fatica a uscire dalla metà campo. Zauri ha chiesto la marcatura a uomo ai suoi giocatori.

31' Prima mezz'ora che è andata via, non si sblocca il risultato allo Stirpe.

38' Sterile possesso palla da parte delle due squadre, che non riescono a trovare spazi o guadagnare metri.

44' Punizione da buona posizione per i ciociari che provano a chiudere in avanti.

45'+2 Finisce il primo tempo. Finora una partita a scacchi dove le due squadre si sono annullate a vicenda. Nei primi 45 minuti solo una grande noia. Gioco non pervenuto.

46' Comincia il secondo tempo di Frosinone-Pescara.

51' Il Pescara fa possesso in questo primo scorcio della ripresa, ma i ciociari chiudono ogni spazio.

Al 56' Gori incoccia ma il suo colpo di testa termina di poco a lato.

Al 63' il Frosinone passa in vantaggio con Dionisi che finta il tiro, appoggiando per l'inserimento di Maiello: quest'ultimo, tutto solo in area di rigore, la mette alle spalle di un incolpevole Kastrati con un bel piatto destro.

71' Possesso sterile da parte del Pescara che non riesce ad avvicinarsi all'area di rigore del Frosinone.

75' Cerca di reagire il Pescara con Galano: conclusione mancina dai 20 metri, ma Bardi allontana.

81' Seicento secondi più recupero alla conclusione della partita, Frosinone sempre in vantaggio sul Pescara grazie al gol di Maiello.

84' Si gioca solo nella metà campo della squadra di Nesta in questo finale, Pescara a trazione anteriore a caccia del gol del pareggio.

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.

Al 94' arriva il raddoppio di Dionisi che chiude definitivamente la questione. Peccato.