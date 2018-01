Francesco Zampano lascia Pescara e va in prestito all’Udinese

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018, con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Francesco Zampano all'Udinese, dove ritroverà Massimo Oddo. Ecco cosa ha dichiarato Zampano su Facebook salutando i suoi ormai ex tifosi:

"Pescara è una piazza che si ama in poco tempo... una città stupenda e dei tifosi fantastici... In questi 4 anni ho vissuto emozioni uniche: la tristezza di una finale playoff persa a Bologna, l'emozione di una promozione, il debutto in Serie A, la delusione della retrocessione... tutte emozioni che sono legate a questi colori biancazzurri. Sarò sempre grato a questa maglia e a questa città che mi ha fatto sentire a casa e sono sicuro che Pescara tornerà nelle categorie che merita. Grazie pescaresi e forza Pescara!".