Foggia-Pescara: uno striscione fa salire la tensione

"Vi aspettiamo a Foggia, m...e !!!". E' la scritta dal sapore di sfida che è apparsa su un lungo striscione affisso ai cancelli di ingresso dello stadio Adriatico. Il gesto è riconducibile presumibilmente ad una frangia di supporters rossoneri ricollegabili ad un nucleo di studenti universitari che frequentano le facoltà di Chieti e Pescara.

Gli animi dunque si sono ulteriormente surriscaldati alla vigilia della delicata trasferta in terra pugliese. Si prevedono centinaia di tifosi biancazzurri allo Zaccheria di Foggia, molti dei quali si muoveranno in treno e con mezzi propri, consapevoli che l'accoglienza non sarà certo delle migliori. La preoccupazione è che questo episodio non dia seguito a violente ripercussioni negli ambienti universitari dove la convivenza tra foggiani e pescaresi è sempre stata abbastanza problematica.