Pista ciclabile macchiata dai fumogeni e striscione strappato: la festa dei tifosi sul ponte del mare

La pista ciclabile sporcata dai fumogeni e uno striscione strappato: è ciò che resta della festa dei tifosi celebrata sul ponte del mare per celebrare il compleanno della Pescara Calcio, fondata appunto il 4 luglio 1936. A denunciare la situazione è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giampiero Lettere:

"Chiedo ai ragazzi della Nord, ai Rangers, a tutti i gruppi che da sempre sostengono la squadra - afferma l'esponente pentastellato - che abbiano un po' di rispetto in più nei confronti della cosa pubblica, della città. Questa foto scattata stamattina non è proprio edificante, no?".