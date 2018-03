Esonero di Zeman, parla Sebastiani: "E' stata una scelta dolorosa"

"E' stata una separazione dolorosa e non voluta. Dispiace, perche' altrimenti sarebbe rimasto con noi: per me e' un fallimento del progetto".

In diretta su RMC Sport, nella trasmissione pomeridiana 'Maracana'', Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha spiegato i motivi dell'esonero di Zdenek Zeman, ripartendo dalla sconfitta con il Cittadella.

"Contro il Cittadella abbiamo giocato bene, purtroppo gli episodi non hanno girato a nostro favore - continua - Il mister non e' tornato a Pescara per una riunione concordata ma e' andato a Roma: per rispetto dei giocatori presenti all'incontro l'abbiamo dovuto esonerare".

"Non ci sono più Immobile, Insigne e Verratti"

Inevitabile un paragone con il primo Pescara del boemo, quello che stravinse il campionato di Serie B nella stagione 2011/2012: "Quando in estate e' tornato Zeman, tutti avevano in mente la squadra di 6 anni fa, ma la rosa di adesso e' totalmente diversa: non ci sono gli Immobile, gli Insigne e i Verratti. Il Pescara, comunque, in questi anni ha dimostrato di non essere una societa' mangia allenatori". Poi Sebastiani ammette: