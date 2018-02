Entella-Pescara, le informazioni sui prezzi dei biglietti

Qui di seguito alcune informazioni per l’acquisto dei biglietti settore ospiti, validi per la partita Entella-Pescara in programma sabato 17 febbraio, con inizio alle ore 15, presso lo stadio comunale di Chiavari.

SETTORE OSPITI

I residenti della regione Abruzzo possono acquistare i biglietti di Settore Ospiti, da lunedì 12 sino alle ore 19 di venerdì 16 febbraio, sui circuiti www.etes.it.

Il costo del biglietto è di euro 8

Per bambini la cui età è al di sotto dei 6 anni l’ingresso è gratuito ( con biglietto omaggio da richiedere a accrediti@entella.it ).

Attivato il programma Porta un amico allo stadio

Punto vendita Pescara: Bar Tabacchi “El Pareso” in viale Vespucci 81.

Il giorno gara i residenti della regione Abruzzo potranno acquistare i biglietti in tutti i settori dello stadio, se ancora disponibili, ad esclusione del settore ospiti.

I biglietti possono essere acquistati senza Tessera del Tifoso

Gradinata Nord (settore Ospiti) disponibili 1729 biglietti.