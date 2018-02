Pescara, contro l'Entella è l'occasione giusta per cambiare marcia

Ora si fa sul serio. La classifica sta iniziando ad evidenziare i veri valori delle squadre, con il trio di testa che incrementa vantaggio e la lotta per la salvezza che coinvolge diverse compagini raggruppate nel giro di pochi punti. Chi sta nel limbo ha l'occasione per cambiare marcia. Si entra nella fase cruciale del campionato. Un filotto di risultati proietterebbe il Pescara verso l'ambito traguardo dei play off, ma non bisogna lasciarsi prendere dai facili entusiasmi. A Chiavari non sarà affatto una passeggiata. L'Entella si gioca il tutto per tutto e scenderà in campo con l'entusiasmo ritrovato dopo il successo nello scontro diretto con la Ternana.

Entella - Pescara: i giocatori

La coppia di attaccanti formata da De Luca e La Mantia può mettere in difficoltà la retroguardia pescarese, nonostante la solidità confermata anche con l'arrivo del nuovo innesto Gravillon e la ritrovata vena di Perrotta. All'occorrenza c'è sempre Hugo Campagnaro che ha buone chanches di partire titolare. Centrocampo senza variazioni, con Brugman mezzala, Carraro play e Valzania a fare filtro. Confermato anche il tridente schierato nell'ultima gara con la Salernitana. Yamga, Pettinari e Mancuso agiranno in avanti, sostenuti da Balzano e Mazzotta sulle corsie laterali. La gara inizia alle ore 15,00. La stagione primaverile è alle porte e dopo la trasferta ligure si torna all'Adriatico per due turni casalinghi consecutivi. Se son rose, fioriranno. Possibilmente senza spine.