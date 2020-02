Il Pescara torna ad allenarsi senza il neo acquisto Pucciarelli, starà fermo 2 mesi

Il Pescara è tornato ad allenarsi senza il neo acquisto Manuel Pucciarelli, che starà fermo 2 mesi per una lesione al tendine dell'adduttore. Il Delfino, infatti, ha ripreso gli allenamenti per preparare la sfida esterna contro l'Entella in programma domenica 9 febbraio.

Dopo l'emozionante vittoria con il Cosenza, i biancazzurri di Legrottaglie hanno svolto ieri una seduta tecnico-atletica al centro sportivo Vestina di Montesilvano. Questo il report:

Lavoro aerobico e di forza, esercitazioni di possesso palla e partitella finale per il gruppo

lavoro differenziato per Balzano, Campagnaro, Busellato e Di Grazia

Questa mattina è prevista un'altra seduta di allenamento, sempre al Vestina. Intorno alle ore 12:30 parlerà Luca Clemenza.