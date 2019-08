Empoli-Pescara, i biancazzurri sconfitti solo nei tempi supplementari

Un buon Pescara si arrende solo nei tempi supplementari a Empoli nel terzo turno di Coppa Italia-Tim Cup.

I biancazzurri sono i primi a trovare il gol vantaggio in apertura di match ma poi subiscono la rimonta dei padroni di casa.

Mister Zauri non può contare sugli assenti Palmiero, Di Grazia e Crecco mentre tra le fila dei toscani, oltre a Cristian Bucchi, altro ex di lusso è bomber Leonardo Mancuso.

Pronti via il Pescara trova subito il gol del vantaggio dopo solo 6 minuti dal fischio di inizio. A siglare la rete del vantaggio è Marco Tumminello su assist involontario di Maietta. Ma il vantaggio dura solo 20 minuti visto che al 26ì arriva il pareggio dei toscani firmato dai toscani. Il primo tempo si chiude in parità.

Il secondo tempo inizia con gli stessi 22 calciatori e il tecnico biancazzurro come prima sostituzione manda in campo Cisco per Galano. Poi Zauri ha mandato in campo anche Memushaj per Busellato. Al 90' biancazzurri vicini al gol della vittoria con Cisco ma dopo 8 minuti di recupero si va ai tempi supplementari.

I padroni di casa trovano il gol del 2-1 ma nei tempi supplementari (nei quali Zauri prova anche Zappa per Brunori) con Morleo che di testa gira di testa in rete su calcio d'angolo.

Pescara Calcio 1936: 1 Fiorillo Vincenzo (capitano), 5 Bruno Alessandro, 6 Scognamiglio Gennaro, 10 Brunori Sandri Matteo, 11 Galano Cristian, 14 Balzano Antonio (vice Capitano), 16 Ventola Christian, 18 Bettella Davide, 21 Vitturini Davide, 31 Busellato Massimiliano, 32 Tumminello Marco. A disposizione: 12 Kastrati Elhan, 34 Sorrentino Alessandro, 2 Campagnaro Hugo, 3 Del Grosso Cristiano, 7 Cisco Andrea, 8 Memushaj Ledian, 9 Camilleri Marco, 13 Ciofani Matteo, 15 Palmucci Stefano, 24 Ndiaye’ Moussa, 27 Zappa Gabriele, 29 Borrelli Gennaro. Allenatore: Zauri Luciano, allenatore in seconda: Ruscitti Davide.

Empoli: 1 Brignoli Alberto, 3 Maietta Domenico (capitano), 4 Nikolaou Dimitris, 5 Veseli Frederic, 7 Mancuso Leonardo, 8 Stulac Leo, 10 Dezi Jacopo, 13 Antonelli Luca (vice Capitano), 20 La Gumina Antonino, 21 Laribi Karim, 25 Bandinelli Filippo. A disposizione: 12 Meli Gabriel Manuel, 33 Provedel Ivan, 6 Romagnoli Simone, 9 Moreo Stefano, 11 Bjrami Nedim, 14 Donati Francesco, 16 Frattesi Davide, 18 Cannavo Kevin, 19 Piscopo Kevin, 27 Ricci Samuele, 28 Balkovec Jure, 31 Pirrello Roberto. Allenatore: Bucchi Cristian, allenatore in seconda: Savini Mirko.