Empoli - Pescara: la cronaca della sfida dallo stadio Castellani - DIRETTA

Biancazzurri a caccia di conferme e di punti pesanti per la classifica nella trasferta di oggi, 9 novembre, in programma allo stadio Castellani di Empoli contro i padroni di casa. Fischio d'inizio alle 18.

PRIMO TEMPO

Al 7' cross in area di Memushaj, Crecco manda fuori. Al 14' tiro dal limite di Bandinelli dell'Empoli, palla a lato. Al 18' Bettella porta in vantaggio il Pescara: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa infila la palla alle spalle di Brignoli. Al 22' bella e sicura uscita di Kastrati su un calcio di punizione dalla destra battuto dall'Empoli. Al 32' raddoppio del Pescara: Machin serve in area rasoterra e Galano insacca in rete: 2-0 per il Pescara. Al 34' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tiro fuori di Bettella.

Al 37 Ricci dell'Empoli ammonito per un fallo. Al 31' conclusione da fuori area di Ricci, deviazione di Crecco e calcio d'angolo per l'Empoli. Sugli sviluppi arriva il gol dei padroni di casa: palla battuta rasoterra in area, Dezi anticipa Castrati e mette in rete: 2-1 per il Pescara. Al 47' brivido per il Pescara: palla in area e La Gumina che tocca e manda a lato di pochissimo. Finisce il primo tempo: 2-1 per i biancazzurri.

SECONDO TEMPO

Al 49' punizione dal limite calciata da Memushaj, Brignoli blocca senza problemi. Al 52' nuovo brivido per il Pescara: Mancuso di testa manca la porta di poco da posizione molto interessante. Al 55' palo di Bandinelli su una conclusione angolata, Empoli vicinissimo al pareggio. Un minuto dopo esce proprio Bandinelli per Laribi, mentre per il Pescara esce Palmiero per Kastanos. Al 67' esce Borrelli entra Brunori per il Delfino. Al 68' esce Ricci entra Stulac per l'Empoli. Proprio Stulac calcia sopra l'incrocio dei pali con una conclusione da fuori area. Al 73' di nuovo Mancuso di testa su un crosso di Frattesi, palla fuori. Al 76' esce Machin entra Drudi nel Pescara. Al 78' ammonito per una trattenuta ripetuta Stulac. All'80' esce Dezi entra Merola per i padroni di casa. All'84' Stulac da fermo al limite dell'area: palla fuori dallo specchio della porta. Al 90' grande occasione per Mancuso che si trova il pallone in area, conclude verso l'incrocio dei pali ma la palla finisce alta.

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Balkovec; Frattesi, Ricci, Bandinelli; Dezi; Mancuso, La Gumina.

Pescara (4-3-2-1): Kastrati; Ciofani, Bettella, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Crecco; Galano, Machin; Borrelli.