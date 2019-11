Empoli - Pescara 1- 2: vittoria sofferta ed importante per i biancazzurri

Vittoria sofferta ed importante quella ottenuta dal Pescara nella difficile trasferta di Empoli. Finisce 2-1 per i biancazzurri in un match che ha visto il Delfino andare in vantaggio e raddoppiare nel primo tempo, ma i padroni di casa non ci stanno ad arrendersi ed iniziano a macinare gioco ed occasioni, accorciando le distanze in chiusura della prima frazione ma soprattutto prendendo il controllo del gioco per gran parte del secondo tempo. Il Pescara però non si fa sorprendere e difende il gol di vantaggio arrivando al novantesimo e portando a casa tre punti fondamentali per il proseguo del campionato.

PRIMO TEMPO

Al 7' cross in area di Memushaj, Crecco manda fuori. Al 14' tiro dal limite di Bandinelli dell'Empoli, palla a lato. Al 18' Bettella porta in vantaggio il Pescara: sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa infila la palla alle spalle di Brignoli. Al 22' bella e sicura uscita di Kastrati su un calcio di punizione dalla destra battuto dall'Empoli. Al 32' raddoppio del Pescara: Machin serve in area rasoterra e Galano insacca in rete: 2-0 per il Pescara. Al 34' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, tiro fuori di Bettella.

Al 37 Ricci dell'Empoli ammonito per un fallo. Al 31' conclusione da fuori area di Ricci, deviazione di Crecco e calcio d'angolo per l'Empoli. Sugli sviluppi arriva il gol dei padroni di casa: palla battuta rasoterra in area, Dezi anticipa Castrati e mette in rete: 2-1 per il Pescara. Al 47' brivido per il Pescara: palla in area e La Gumina che tocca e manda a lato di pochissimo. Finisce il primo tempo: 2-1 per i biancazzurri.