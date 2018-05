Delfino Academy: al termine il progetto “Ragazze in Gioco”

Volge al termine il progetto “Ragazze in Gioco” che ha coinvolto le istruttrici biancazzurre, in collaborazione con la FIGC, presso le scuole medie “Giovanni Pascoli” di Pescara, coordinata dalla professoressa Mariapia Cillis, e “Galileo Galilei” di Sambuceto coordinata dalla professoressa Mirella Di Pietro, della durata complessiva di 6 settimane e che ha visto la sua conclusione con un mini torneo tra gli istituti partecipanti in un quadrangolare misto al quale hanno preso parte anche alcune biancazzurre dell’Under12 e Under15.

Lo scopo dell’iniziativa è rivolto alla promozione del gioco del calcio tra le bambine, dando loro la possibilità di giocare a calcio all’interno di un ambiente familiare insieme ai propri insegnati e compagni di classe, e proponendo l’estenzione di tale iniziativa negli orari extrascolastici in Centri Sportivi convenzionati con la Pescara Calcio e i loro istruttori.