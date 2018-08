Cremonese-Pescara, le informazioni per i biglietti settore ospiti

Alcune informazioni sui tagliandi per assistere alla partita del campionato di Serie B in programma sabato 25 agosto alle 18 presso lo Stadio “Giovanni Zini” di Cremona, in via Persico, 19. 2900 sono i posti a disposizione per la tifoseria biancazzurra