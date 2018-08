Il Pescara si prepara all'esordio, Pillon: "Cercheremo di romperemo le balle a tutti"

Prende il via domani (25 agosto) il campionato di serie B, con il Pescara di scena alle 18 allo "Zini" di Cremona. Questa mattina, prima della partenza per la Lombardia, il tecnico Giuseppe Pillon ha presentato la gara con i grigiorossi e parlato degli obiettivi della stagione.

"Abbiamo lavorato per essere pronti per l'inizio del campionato, sia tatticamente che mentalmente. Tutto il lavoro è stato fatto per questo momento. Abbiamo abbassato i carichi di lavoro per essere più brillanti. Difficile dire cosa possiamo fare. Il campionato è duro, soprattutto a 19 squadre, ma siamo pronti. Tra quattro, cinque mesi valuteremo la nostra forza".

Poi il trainer abruzzese ha parlato della sfida di domani allo "Zini":

"La Cremonese è stata costruita per arrivare nei primi posti. E' una squadra esperta, con un allenatore bravo. Le partite sono tutte difficili, le rose sono tutte di qualità. Credo questo sia uno dei campionati più difficili degli ultimi anni. Sull'undici da far scendere in campo - ha detto - ho dei dubbi di formazione. In difesa li ho tutti, compreso Campagnaro. Devo valutare solo Del Grosso che non è ancora pronto per una partita intera. Capone è un po' in ritardo, ma perché ha fatto gli Europei. Valuto Mancuso e Marras, Antonucci ci sarà sicuramente. Considero Crecco una mezzala, ma è un po' in ritardo anche lui. Non ho preoccupazioni per il reparto offensivo".