Cremonese - Pescara 1-1: un punto per la prima del Delfino

Finisce 1-1 Cremonese - Pescara ma quanta sofferenza per il Delfino che acciuffa il pari solo nei minuti di recupero grazie ad un colpo di testa magistrale di Mancuso. Assenti Palazzi e Kanoute nella formazione schierata da Pillon, il Pescara parte bene con Machin che già dopo pochi minuti potrebbe segnare ma Mogos salva il risultato.

Al 18' cartellino giallo per Marras per un brutto intervento su Montalto, costretto a lasciare il campo in barella. Al 30' la Cremonese va in vantaggio: cross basso di Carretta che trova pronto Castrovilli che mette in rete.Sei minuti dopo il Pescara sfiora il pareggio con Cocco ma il portere della Cremonese si supera con un intervento miracoloso e devia in corner. I biancazzurri comunque non demordono e terminano il primo tempo in attacco.

Nella ripresa ancora un bell'intervento del portiere Radunovic che manda in angolo un cross deviato di Balzano. All'ottavo minuto si accendono gli animi: Marras trattiene irregolarmente Greco che reagisce con una gomitata: è quest'ultimo a finire subito negli spogliatoi per il cartellino rosso voluto dall'arbitro, ma il giallo per Marras vale comunque l'espulsione per somma di amminizioni.

Le squadre sono in 10 e si aprono spazi: al 23' su un cross di Balzano Mancuso sfiora ma la palla esce di pochissimi centimetri. Due minuti dopo la Cremonese si fa pericolosa con un contropiede per fortuna neutralizzato dal Delfino. Al 35' traversa del Pescara con ancora Mancuso che tocca su un tiro da fuori di Balzano: il legno nega il pareggio. Ma nel recupero al 48' finalmente Mancuso fa centro su un cross di Balzano ed il Pescara agguanta un punto prezioso.