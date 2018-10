Cosenza-Pescara, le formazioni ufficiali della partita di Serie B

Tutto pronto in Calabria allo stadio San Vito-Gigi Marulli per la partita di Serie B tra Cosenza e Pescara.

I biancazzurri nella trasferta calabrese sono chiamati a riscattare la prima sconfitta del campionato rimediata sabato in casa con il Cittadella.

Ancora poco e poi il fischio di inizio darà avvio al match.

I due allenatori, Piero Braglia e Bepi Pillon, hanno scelto i 22 che scenderanno in campo dal primo minuto.

COSENZA: Cerofolini, Corsi, Dermaku, Idda, Palmerio, Mungo, Legittimo, Maniero, Tutino, Verna, Baez. All. Braglia

PESCARA: Fiorillo, Balzano, Gravillon, Campagnaro, Ciofani, Machin, Brugman, Memushaj, Marras, Mancuso, Antonucci. All. Pillon