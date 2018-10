Cosenza-Pescara: la cronaca live della partita al San Vito-Marulla [DIRETTA]

Tutto pronto allo Stadio San Vito-Marulla per la sfida tra Cosenza e Pescara. I biancazzurri vanno a fare visita ai calabresi per cercare di mantenere il primo posto dopo il passo falso in casa contro il Cittadella, ma senza dimenticare le vittorie con Spezia e Benevento che hanno regalato al Delfino la vetta del campionato di B.

Cosenza-Pescara: il tabellino

COSENZA: Cerofolini, Corsi, Dermaku, Idda, Palmerio, Mungo, Legittimo, Maniero, Tutino, Verna, Baez. All. Braglia

PESCARA: Fiorillo, Balzano, Gravillon, Campagnaro, Ciofani, Machin, Brugman, Memushaj, Marras, Mancuso, Antonucci. All. Pillon

Reti:

Arbitro: Sacchi di Macerata

Recupero: