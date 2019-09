Verso Cosenza-Pescara, biancazzurri al lavoro nonostante la sosta di campionato

In questo weekend il Pescara non giocherà perché c'è la sosta del campionato, ma gli uomini di Zauri continuano ad allenarsi in vista della ripresa che vedrà i biancazzurri scendere in campo a Cosenza domenica 15 settembre.

C'è ottimismo dopo la vittoria casalinga contro il Pordenone. Stamane è prevista una seduta al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Ieri lavoro differenziato e terapie per:

Davide Bettella (contusione al piede),

Luca Crecco (lesione retto femorale),

Antonio Balzano (distrazione capsulare),

Elhan Kastrati (borsite trocanterica),

Gabriele Zappa (affaticamento flessore)

Cristian Galano (lombalgia)

Solo terapie per Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica sinistra) e Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale), mentre per Hugo Campagnaro seduta di allenamento preventiva.