Coronavirus, il club "Quelli del Delfino" avvia una raccolta fondi. Ecco cosa si legge in una nota:

"In attesa di tornare tutti insieme ad abbracciarci per il nostro amato Delfino, abbracciamo virtualmente chi opera in prima linea per cercare di far sì che tutto torni alla normalità il prima possibile! Per questo motivo noi di Quelli del Delfino abbiamo deciso di promuovere questa raccolta fondi per dare un piccolo contributo all’acquisto di tutto ciò che serve all’ospedale civile di Pescara".