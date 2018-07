Coppia Italia, il Pescara nel secondo turno sfiderà Pordenone o Albinoleffe

Entrerà in scena il 5 agosto il Pescara per quanto riguarda la TimCup Coppa Italia. I biancazzurri affronteranno allo Stadio Adriatico Cornacchia la vicente fra Pordenone ed Albinoleffe che invece giocheranno già dal primo turno. Successivamente, al terzo turno, inizierà il cammino anche per le squadre di Serie A.

A partire dagli ottavi di finale, inoltre, il VAR sbarcherà anche in questa competizione, sia nella forma di Goal Line Technology (GLT) che di Video Assistant Referees (VAR). La finale è prevista il 29 aprile 2019.