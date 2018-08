Coppa Italia, Pescara-Pordenone 6-5: i biancazzurri passano dopo i calci di rigore

Al termine dei minuti regolamentari il risultato era di 2-2. Padroni di casa in vantaggio con Brugman al 45' del primo tempo. Nella ripresa pareggia Burrai su rigore al 23'. Cocco al 24' sigla il 2-1 per il Delfino, ma Magnaghi al 34' riporta la situazione in parità