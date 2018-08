Coppa Italia: conto alla rovescia per Chievo Verona-Pescara, le informazioni sui biglietti

In Coppa Italia, dopo la sofferta vittoria con il Pordenone ai calci di rigore, è iniziato il conto alla rovescia per Chievo Verona-Pescara, gara in programma allo stadio Bentegodi di Verona domenica 12 agosto alle ore 18.

INFO BIGLIETTI:

La prevendita dei biglietti per il match è iniziata attraverso il circuito Listicket (gruppo Ticketone).

MODALITA’ DI VENDITA:

Online, con la formula biglietto “stampa a casa”, cliccando sul sito Internet www.listicket.it

Nei punti vendita Listicket presenti sul territorio nazionale.

Al momento dell’acquisto è necessario esibire un documento d’identità valido (carta d’identità, Patente, Passaporto).

SETTORI E PREZZI:

POLTRONE OVEST: Intero € 5.

CURVA SUD SUPERIORE OSPITI: Intero € 5.

SETTORE OSPITI:

I biglietti per il settore Ospiti, Curva Sud Superiore, sono in vendita al costo di € 5 (più diritti di prevendita), senza obbligo di tessera del tifoso fino alle ore 19 di sabato 11 agosto.

INFO OSPITI: