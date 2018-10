Arriva la convocazione in Nazionale per i biancazzurri Machin e Memushaj

Due giocatori biancazzurri sono stati convocati nelle rispettive Nazionali: si tratta di Josè Machin e Ledian Memushaj.

Il primo prenderà parte al terzo e quarto turno di qualificazione di “Camerun2019“, qualificazioni alla Coppa delle Nazioni Africane, con i seguenti impegni:

13 ottobre a Bata, Repubblica Guinea Equatoriale

16 ottobre in Madagascar

Il capitano del Pescara, invece, sarà impegnato per la qualificazione agli Europei con la Nazionale dell'Albania, in vista dei prossimi impegni in programma dal 7 al 15 ottobre in Israele.