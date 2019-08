Empoli-Pescara, i convocati di Zauri per la sfida di Coppa Italia

Tutto pronto in casa Delfino Pescara per la seconda uscita ufficiale stagionale.

Dopo la sofferta vittoria casalinga contro il Mantova, i biancazzurri saranno nuovamente impegnati in Coppa Italia, questa volta al Castellani di Empoli.

Questi sono i calciatori convocati dell’allenatore Luciano Zauri per la partita di qualificazione di Coppa Italia in programma domani sera alle ore 20:30: