A Collecorvino un torneo di calcio a cinque in ricordo di Luana

Tutti in campo indistintamente, uomini, donne e bambini per giocare e divertirsi nel segno della condivisione e della fratellanza. Al Parco Congiunti sono in corso di svolgimento le partite valide per l'assegnazione del trofeo G. Bosio. L'evento sportivo è patrocinato dal Comune di Collecorvino e organizzato dall'associazione Congiunti.

Questa 35ma edizione del Torneo dell'Amicizia di calcio a cinque maschile e femminile è dedicata a Luana Biferi, una delle vittime della tragedia di Rigopiano. Finalissima in programma sabato 28 luglio, in abbinamento al 3° Pink Cup. Durante le gare gli spettatori potranno consumare birre fresche e arrosticini, mentre i più piccoli saranno coinvolti in mini tornei di calcetto.,