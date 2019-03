Cittadella-Pescara, le formazioni ufficiali della partita di Serie B

Tutto pronto allo stadio Tombolato per la partita di Serie B tra Cittadella e Pescara in programma oggi, sabato 9 marzo, alle ore 15.

I due allenatori, Venturato e Pillon, hanno scelto i 22 calciatori che scenderanno in campo dal primo minuto.

Queste le formazioni ufficiali dell'incontro della serie cadetta:

CITTADELLA: Paleari, Benedetti, Iori, Adorni, Schenetti, Moncini, Siega, Drudi, Branca, Cancellotti, Finotto.

PESCARA: Fiorillo, Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso, Memushaj, Bruno, Crecco, Sottil, Monachello, Mancuso.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!