Cittadella Pescara: la diretta del match dallo stadio Tombolato

I biancazzurri sfidano il Cittadella in trasferta per il turno infrasettimanale della serie B. II ragazzi di Zauri tenteranno di strappare una vittoria fondamentale per il cammino del Delfino in questo inizio di campionato.

PRIMO TEMPO

Inizia nel peggiore dei modi la sfida per il Pescara: al secondo minuto con un destro preciso Vita supera Fiorillo: Cittadella in vantaggio 1-0. Dopo la rete i biancazzurri non sembrano per ora riuscire a reagire tentando di creare giocate pericolose per gli avversari. All'11 ancora un brivido per il Pescara: un tiro cross scavalca Fiorillo ma la palla si stampa sul palo. Al 12' ammonito per il Cittadella Camigliano per un fallo su Galano.

Al 18' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Diaw stacca di testa: palla alta sopra la traversa. Al 25' ammonito Balzano per un brutto fallo su Gargiulo. Partita tesa e nervosa.

CITTADELLA ( 4-3-1-2 ) Paleari ; Ghiringhelli, Adorni, Camigliano, Benedetti; Gargiulo, Pavan, Vita; Panico; Diaw, Celar. All. Roberto Venturato

A disposizione : Maniero,, Mora, Ventola, Branca, Bussaglia, Iori, Proia, De Marchi, Luppi, Vrioni

PESCARA ( 4-3-3) Fiorillo; Balzano, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Machin, Kastanos, Ingelsson; Galano, Brunori , Di Grazia All Luciano Zauri

A disposizione Farelli, Sorrentino, Vitturini, Campagnaro, Ciofani, Bettella, Zappa, Del Grosso, Crecco, Busellato , Memushaj, Borrelli, Brunori, Bocic, Pavone