Cittadella-Pescara, i prezzi dei biglietti per la partita di Serie B

Turno infrasettimanale per i ragazzi di Zauri, che saranno impegnati nella trasferta di Cittadella in programma martedì 24 settembre alle ore 21. I biglietti per poter assistere alla partita che il Pescara giocherà nello stadio Tombolato di Cittadella sono già in vendita, e sono disponibili esclusivamente per il settore ospiti.

Il circuito di vendita in cui si possono acquistare i tagliandi è Ticketone. Non sono previste limitazioni alla Tessera del Tifoso. Prezzo curva nord settore ospiti: intero 14 euro. Chiusura vendite settore ospiti: lunedì 23 settembre alle ore 19.