Verso Cittadella-Pescara, i biancazzurri riprendono gli allenamenti

Il Pescara ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della gara di sabato 9 marzo in casa del Cittadella. Al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo si è tenuta una seduta tecnica con partitella per il gruppo.

Gaston Brugman, Franck Kanoutè, Ledian Memushaj e Antonio Balzano hanno svolto terapie e lavoro differenziato.

Oggi, 6 marzo, è in programma una seduta pomeridiana, sempre al Delfino Training Center. In mattinata, invece, dalle ore 10:30 a Villa Sabucchi, Scognamiglio e Monachello rappresenteranno la società in occasione della “Giornata dei Giusti dell’Umanità”.