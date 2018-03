Cittadella-Pescara 2-0: nuova sconfitta per i biancazzurri, Zeman rischia l'esonero

Nella 29a giornata del campionato di Serie B, un Pescara che ormai non sa più vincere perde 2-0 sul campo del Cittadella. E' crisi? A questo punto sembra proprio di sì.

Il match

In vantaggio i padroni di casa con un calcio di rigore di Iori, nella ripresa Kouamé raddoppia per i granata. Il Delfino così rimane fermo a 36 punti, ma il mister Zdenek Zeman si è detto "contento della prestazione odierna della squadra".

Nel prossimo turno i biancazzurri torneranno all’Adriatico per affrontare il Parma. Il boemo, però, rischia di non arrivarci: potrebbe infatti essere esonerato nelle prossime ore per lasciare il posto a Epifani o Stellone.

Il tabellino

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Scaglia, Adorni, Salvi; Schenetti (72’ Bartolomei), Iori (C), Settembrini; Chiaretti; Koumé (64’ Strizzolo), Vido (82’ Lora). A disposizione: Paleari, Benedetti, Varnier, Pezzi, Caccin, Arrighini, Maniero, Fasolo. Allenatore: Venturato.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Balzano (72’ Fiamozzi), Gravillon, Campagnaro, Mazzotta; Valzania, Carraro, Brugman (C); Falco, Bunino, Capone (46’ Mancuso). A disposizione: Savelloni, Crescenzi, Mancuso, Yamga, Coda, Pettinari, Fornasier, Cocco, Machin, Coulibaly, Baez. Allenatore: Zeman.

Reti: 19’ rig. Iori, 64’ Kouamé (C)

Ammoniti: 27’ Schenetti, 58’ Settembrini (C), 34’ Gravillon, 43’ Carraro, 75’ Mazzotta, 79’ Mancuso (P)

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Assistenti: Manuel Robilotta di Sala Consilina e Luigi Rossi di Rovigo, quarto ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta.