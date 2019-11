Ciro Immobile parla di Pescara al Maurizio Costanzo Show [VIDEO]

L'ex attaccante biancazzurro Ciro Immobile, oggi in forza alla Lazio, ha partecipato ieri sera (6 novembre) al Maurizio Costanzo Show su Canale 5 insieme alla moglie Jessica Melena.

È stata l'occasione per parlare del suo amore con questa giovane ragazza abruzzese (Jessica è originaria di Bucchianico) e, soprattutto, per ripercorrere i suoi anni di militanza nel Pescara. Fu proprio nel capoluogo adriatico, infatti, che Immobile e la Melena si conobbero.

Per la precisione, il primo incontro tra il giocatore e la compagna è avvenuto circa 8 anni fa all'esterno di un noto locale di Pescara. Da allora i due non si sono mai più lasciati, sposandosi e mettendo al mondo tre figli. E non finisce qui: "Vogliamo farne un quarto", ha detto Immobile a Costanzo.

Ciro e Jessica sono ancora oggi innamoratissimi: lei ha affrontato per lui tanti traslochi, seguendolo nel suo peregrinare calcistico tra Genova, Torino, Dortmund e Roma, e il loro amore viaggia ancora a gonfie vele.