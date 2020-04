Chiese chiuse a Pasqua, Legrottaglie: "Ma possiamo invitare Dio da noi"

Ieri, nella giornata della Domenica delle Palme, l'allenatore del Pescara Nicola Legrottaglie ha detto la sua sull'idea di Matteo Salvini (Lega), che ha proposto di riaprire le chiese in occasione della santa Pasqua:

"Qualcuno chiede di aprire le chiese a Pasqua - si legge in un post su Facebook - Una chiesa vuota è come uno stadio a porte chiuse, non si condivide l’emozione del contenuto, ma non credo sia più importante dell’emergenza sanitaria. E poi ci offre l’opportunità di invitare il Protagonista a casa nostra".