Il campo di calcio "Mastrangelo" di Montesilvano potrebbe essere la nuova "casa" della Pescara calcio

Una proposta interessante che deve essere però definita in maniera concreta da ambo le parti.

La Pescara calcio, per tramite del suo presidente Daniele Sebastiani, si è offerta di ristrutturare e riqualificare il vetusto impianto sportivo "Mastrangelo" di via Senna a Montesilvano, al fine di gestirlo in proprio e di utilizzarlo come campo principale degli allenamenti della prima squadra e come stadio ufficiale delle partite casalinghe della formazione Primavera.

La società biancazzurra si accollerebbe anche il pagamento delle utenze e la costruzione di una palestra e di un'area dove poter praticare il paddle. Sempre a carico del sodalizio pescarese, ci sono le spese per il rifacimento del manto erboso, delle tribune, degli spogliatoi con annessi altri locali, della pista di atletica e dell'adiacente antistadio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tutte belle intenzioni che fanno gola al Comune di Montesilvano, pronto a sgravarsi di spese ordinarie e costi fissi, ritrovandosi con la struttura messa a nuovo da terzi e con la possibilità di un parziale usufrutto a beneficio di alcune realtà sportive cittadine.

"L'affidamento in gestione", dichiara l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Pompei, "è una figata ed è certamente una delle poche vie percorribili per poter rilanciare una struttura sportiva considerata il fiore all'occhiello di questa città e che rappresenta un volano anche per l'economia e il marketing territoriale di Montesilvano. Questo però non vuol dire concederla in esclusiva alla Pescara calcio. Stiamo infatti predisponendo un avviso a evidenza pubblica redatto sulla base di questa proposta, aprendoci quindi ad ogni possibile altra offerta migliorativa che dovesse pervenire".