Il campionato di calcio di Serie A e B ricomincerà (forse) sabato 13 giugno

Il campionato di calcio di Serie A e Serie B ricomincerà quasi sicuramente il prossimo sabato 13 giugno. Dunque tra un mese anche il Pescara dovrebbe tornare a giocare. La notizia è stata data dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, che a 'Non è un Paese per Giovani', su Radio 2, ha affermato:

"Il calcio ripartirà il 13 giugno al 99,9%. Si sta facendo di tutto per mettere in condizione il sistema di ricominciare. Per sapere poi quante chance ci sono che il campionato finisca bisognerebbe avere la palla di vetro".

In campo si andrebbe ininterrottamente per 8 weekend e 7 turni infrasettimanali. Manca tuttavia ancora l'avallo ufficiale del governo Conte. Intanto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha annunciato al ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che la federazione ha accolto le osservazioni del Cts riadattando il proprio protocollo, e quindi consentendo senza altre difficoltà di poter riprendere entro il 18 maggio gli allenamenti collettivi:

"Se il campionato riprenderà, come tutti auspichiamo - ha dichiarato Spadafora - sarà grazie al fatto che ci saremo arrivati mettendo tutto e tutti in sicurezza e non con la fretta irresponsabile o strumentale di chicchesia. Del resto la forte richiesta di ripresa del campionato era in netto contrasto con una situazione emergenziale".