Al via il campionato BeSport, ecco chi scenderà in campo per il Pescara

Al via giovedì 9 aprile il campionato BeSport, cioè il campionato di calcio virtuale della Lega B: ecco chi scenderà in campo per il Pescara. Saranno Vincenzo Corrado "Vamos Vincent" e Andrea Pio Esposito "Andreinho-92". In attesa della ripresa del torneo cadetto, la Lega B ha organizzato questa manifestazione virtuale in collaborazione con Mkers.

Dopo le qualificazioni, iniziate il 29 febbraio e conclusesi il 29 marzo, oggi sono stati resi noti gli accoppiamenti players/club. 2 giocatori parteciperanno alla competizione per ogni club e si alterneranno nelle gare di campionato e nell’eventuale post season che deciderà il campione della stagione 2019/2020.