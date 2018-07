Campagna Abbonamenti Pescara Calcio 2018/2019: date, prezzi, sconti e modalità d'acquisto

Tutto pronto per la campagna abbonamenti 2018/2019 del Pescara Calcio. Il Delfino, infatti, affronterà il campionato di Serie B e la società ha ufficializzato tutte le informazioni per i tifosi che intendo acquistare gli abbonamenti. La campagna abbonamenti per i vecchi abbonati sarà aperta il 9 luglio alle ore 16, per terminare alle ore 20 del 22 luglio. Resta il diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Dalle ore 10 del 23 luglio invece inizierà la vendita libera con la pianta dello Stadio Adriatico a disposizione dei nuovi abbonati per scegliere il settore preferito.

Tre i "livelli" di listino a disposizione dei tifosi due dei quali dedicati alle prelazioni:

Listino Nuovi abbonati

Listino Prelazione (sconto prelazione per gli abbonati dello scorso campionato)

Listino Fedeltà (sconto prelazione fedeltà per gli abbonati delle almeno ultime due stagioni sportive)

Il Family Pack, che prevede sconti per i nuclei familiari di almeno 3 persone( con la tariffa che entrerà in vigore a partire dalla terza sottoscrizione per nucleo familiare), sarà dedicato solamente ai vecchi abbonati come conferma di prelazione. Sarà acquistabile solamente sul web o presso il Pescara Store di via Carducci.

In caso di scadenza del diritto di prelazione, il tifoso perderà solamente la scelta del posto, ma rimarrà in vigore fino all'ultimo giorno utile la possibilità di avere l'abbonamento al prezzo agevolato. Il posto e/o settore potranno essere cambiati esclusivamente presso il Pescara Store di via Carducci 69. Nel Family Pack infine non si potranno modificare i nomi degli abbonati compresi nel pacchetto ne spostare il titolo di prelazione su altri componenti non presenti negli anni passati.