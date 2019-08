Calciomercato Pescara, il punto della situazione

Brugman e Kanoutè salutano i biancazzurri. Torna Maniero. Arrivano dal Parma Brunori, Martella e Pavone. Tutti i movimenti, in entrata e in uscita, della società: questo è l'ultimo mese a disposizione per mettere a segno eventuali colpi estivi