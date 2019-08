Calciomercato Pescara: torna Machin, dall’Udinese arrivano Ingelsson e Bocic

Josè rientra in riva all'Adriatico dal Parma con la formula del prestito. Per quanto riguarda i due ex bianconeri, il primo arriva a titolo temporaneo, il secondo a titolo definitivo. Preso anche il 23enne Edoardo Masciangelo dalla Juventus