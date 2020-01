Calciomercato Pescara, clamoroso: José Machin passa al Monza

La notizia circolava con insistenza, e ora a quanto pare è ufficiale: il centrocampista del Pescara José Machin cambia ancora casacca e terminerà questa stagione al Monza di Silvio Berlusconi, capolista nel girone A di Lega Pro.

Il pezzo forte dello scacchiere del Delfino, di proprietà del Parma, si prepara dunque a lasciare ancora una volta Pescara per volontà della società ducale allenata dal pescarese Roberto D'Aversa. Arriverà in Brianza con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Già domani, 30 gennaio, Machin dovrebbe essere a Monza per le visite mediche