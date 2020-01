Calciomercato: il Pescara resta a guardare?

Nessuna fumata bianca. Questa sessione di calciomercato ricalca quelle precedenti, con il Pescara che tenta di piazzare il colpo nelle battute finali, nel tentativo di giocare al risparmio. Idee tante, ma confuse, nonostante siano chiare ed evidenti le linee guida che bisogna perseguire.

Una lista di nomi e di possibili operazioni sia in entrata che in uscita, ma la percezione generale è che si tratti di rumors poco credibili, con diversi giocatori accostati al Delfino e che poi, puntualmente, vanno a vestire altre casacche. L'ultimo in ordine di tempo è Vido, destinato al Pisa. Anche Moncini è definitivamente saltato, così come Moreo che, salvo offerte irrinunciabili, non dovrebbe muoversi da Empoli. C'è però aria di esuberi a Cremona e il bomber Ceravolo scalpita per avere spazio altrove. Un tentativo si può fare anche per Falcinelli e Jallow, ma tutto dipende dalla volontà di Sebastiani e Bocchetti avviare e concludere le trattative.