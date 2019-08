Calciomercato Pescara, Cristian Bunino saluta i biancazzurri e va al Padova

La Delfino Pescara 1936 ha raggiunto l’accordo con la società veneta per la cessione del centravanti a titolo temporaneo con opzione di riscatto: "La società - si legge in una nota - ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata"