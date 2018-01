Calciomercato Pescara: Oddo vuole Coulibaly e Zampano, Del Sole va alla Juventus

Massimo Oddo, ex allenatore del Pescara e attuale tecnico dell'Udinese, avrebbe chiesto per il mercato di gennaio due giocatori che conosce bene e che potrebbero lasciare a breve la casacca biancazzurra.

Stiamo parlando di Zampano e Coulibaly. Il primo si trasferirebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il secondo, già acquistato dal club bianconero e "promesso sposo" alla fine di questa stagione, si accasarebbe in anticipo in Friuli.

L'Udinese dovrebbe invece girare lo svedese Svante Ingelsson al Delfino. La società del presidente Sebastiani è interessata anche a Fiamozzi del Bari, mentre ha già acquisito le prestazioni sportive di Kevin Arthur Yamga dal Chievo Verona con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Infine è stato trovato l’accordo con la Juventus per il ritorno del calciatore campano Ferdinando Del Sole alla società piemontese per fine prestito.