Calciomercato Pescara: Ciofani ai saluti, Elizalde torna in biancazzurro

Nuovi movimenti di calciomercato in casa Pescara: Matteo Ciofani saluta e passa a titolo definitivo al Bari, mentre Edgar Elizalde torna in biancazzurro dopo la parentesi in prestito al Catanzaro e vestirà la maglia numero 7.

Relativamente all'addio di Ciofani, il Delfino lo ringrazia "e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera". Ma non finisce qui: in uscita, infatti, c'è anche il portiere 34enne Elhan Kastrati, che viene ceduto al Trapani.