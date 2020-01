Calciomercato Pescara: Celli saluta i biancazzurri, Pettinari vicino al ritorno

Inizia a movimentarsi il calciomercato in casa Pescara: ieri è stato ufficializzato il trasferimento del difensore Alessandro Celli in prestito al Rieti. La società laziale, infatti, ha raggiunto l’accordo con i biancazzurri per il diritto a titolo temporaneo delle prestazioni sportive.

Per un giocatore che saluta, un altro sarebbe vicino al rientro: l'ex Stefano Pettinari, infatti, ceduto al Lecce nel giugno 2018, potrebbe tornare in riva all'Adriatico per rinforzare l'attacco di Zauri. Pettinari è stato fondamentale nella stagione 2017-2018 e attualmente milita nel Trapani, dove finora ha realizzato 7 goal.

Il Delfino, eventualmente, dovrebbe fronteggiare la concorrenza di Spezia e Chievo, che sono fortemente interessate al calciatore.