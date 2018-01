Calciomercato Pescara: arrivano José Machin e Riccardo Fiamozzi

Ripresa degli allenamenti ieri per i biancazzurri al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo.

Attivazione atletica seguito da lavoro aerobico e potenziamento sui gradoni. Lavoro differenziato per Mattia Proietti e Filippo Falco. Oggi si è tenuta una doppia seduta di allenamento.

Calciomercato: arrivano Machin e Fiamozzi

Prima seduta di allenamento in biancazzurro anche per José Machin, arrivato in città in mattinata, ora in attesa del completamento dell’iter burocratico. Oggi invece la Delfino Pescara 1936 ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Riccardo Fiamozzi dal Genoa con la formula del prestito con opzione per il riscatto.