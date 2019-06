Calciomercato Pescara: Andrea Cisco è un nuovo giocatore biancazzurro

L'esterno sinistro, 21 anni, arriva in città con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Ha disputato l’ultima stagione fra Padova, in Serie B, e Albissola in Serie C, totalizzando 23 presenze e segnando 3 goal