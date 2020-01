Calciomercato, Machin vuole rimanere a Pescara ma il Parma punta a venderlo subito

Il mercato del Parma passa da Machin, attualmente in prestito al Pescara fino al 30 giugno. Secondo quanto riporta ParmaToday, infatti, il giocatore potrebbe essere sacrificato dai Ducali per fare cassa (il cartellino è valutato sui 3 milioni).

Il Lecce sarebbe tra le pretendenti, ma Josè ha dato la sua parola a Daniele Sebastiani, ribadendo di voler finire la stagione con la maglia del Delfino per provare a riportare la squadra in Serie A.

Per quanto riguarda gli acquisti, i biancazzurri continuano a battere la pista che portebbe a due ex: Pettinari o, in alternativa, Melchiorri. Sul fronte delle uscite, invece, all'arrivederci di Celli si è aggiunto nei giorni scorsi l'addio di Davide Vitturini. La società, infatti, ha raggiunto l’accordo con il Feralpisalò per il trasferimento del difensore a titolo definitivo.