Calciomercato Pescara, Sebastiani pensa ai napoletani Gaetano e Tutino

Tempo di calciomercato in casa biancazzurra anche - e soprattutto - adesso che gli altri sono in vacanza. I due baby talenti del Napoli Gaetano e Tutino hanno attirato le attenzioni del Delfino, come confermato dal presidente Daniele Sebastiani ai microfoni di Radio Crc:

"Gaetano e Tutino in squadra? Sono forti, come fai a non guardarli? Non li ho chiesti ancora, ma ci sto pensando. Sono abituato a prendere giocatori per farli giocare, quindi mi faccio un'idea di cosa mi serve e vado mirato. Tutino l'ho chiesto anche l'anno scorso ed è andato a Cosenza, ha fatto un grande campionato. Mai dire mai, forse oggi il ragazzo vuole qualcosa in più".

La notizia è stata rilanciata oggi anche da NapoliToday, a conferma dell'interesse - o quantomeno della stima - che il patron biancazzurro nutre verso questi due giovani giocatori.